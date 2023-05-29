桃市府反毒反暴力校園講座，首場活動今天在健行科大登場。(呂筱蟬攝)

桃園市青年局攜手與警察局、衛生局合作，今年以「拒毒反暴力，我有我的Style」為主題，邀請知名歌手關詩敏與九九擔任校園宣導大使，並舉辦9場次反毒反暴力宣導實體校園講座。首場校園宣導活動今天在健行科技大學登場，針對校園反毒、反霸凌及網路隱私等主題進行一系列宣導活動。

青年局長侯佳齡表示，由於校園毒品及霸凌年齡層下降，今年宣導活動擴及至高中職校，除健行科大場次外，將陸續於中央大學、國立台北商業大學（桃園校區）、新生醫護管理專科學校、長庚科技大學、啟英高中、羅浮高中、新興高中及陽明高中等共計9間大專院校及高中職校辦理。健行科大校長李大偉也勉勵在座貴賓師生反毒反霸凌關鍵在身體力行，期許現場校生跟著校訓「好學有禮」一起拒毒反暴力。

活動現場由桃園少年之家張進益執行長進行反毒宣導，透過毒品態樣、暴力案例的講解與自身脫離幫派與戒毒的心路歷程分享，增進青年學子的法治觀念。同時也邀請警察局刑事警察大隊偵查員林于婷講師，針對年輕族群容易受到詐騙的案類，如「求職打工詐騙」、「網路交友詐騙」等進行識詐宣導，使青年「知詐」、「識詐」、進而「防詐」，提升青年對詐騙的免疫力。歌手關詩敏也於現場演唱以周遭霸凌事件啟發而創作的歌曲-「Masterpiece」，鼓勵大家正視霸凌議題。現場還有桃園市政府毒品危害防制中心設攤宣導，提供袖珍3D反毒卡牌、新興毒品的偽裝等教材，共同向本市青年宣導毒品危害防制概念。

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