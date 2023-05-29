香港特首李家超今日表示，香港作為「國家」（中國大陸）的一部分，在著力發展經濟的同時，也需要隨時準備面對突如其來的挑戰，特區政府會繼續積極做好風險管理，打擊任何破壞國家安全或社會安寧的組織，抵抗境外勢力的干預。

香港星島網29日報導，李家超在博鰲亞洲論壇全球經濟發展與安全論壇第2屆大會推介會致詞時做出上述表示。

李家超還提到，前幾年香港經歷社會暴亂，國家安全和社會治安受到嚴重威脅，自從《香港國安法》頒布實施和特區選舉制度得到完善後，國家安全在香港得到有力維護，社會回復秩序。

他指出，香港特區行政、立法、司法機關全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，不斷完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制。而安全的營商環境對於促進經濟發展、繁榮和穩定至關重要。

李家超強調，特區政府正推動與關鍵基礎設施的營運者建立防範管理系統，通過立法清楚訂明它們的網絡安全責任，確保重要設施的資訊系統和網路安全運作，鞏固香港良好營商環境和國際金融中心的地位。

另外，特區政府環境及生態局正與國家能源局，正商討進一步增加從大陸輸入零碳能源，減少依賴化石燃料發電。

李家超重申，香港特區將繼續全力維護國家安全，同時為經濟高質量發展帶來動能，並發揮橋梁作用，在國際舞台上說好國家經濟發展和安全的故事，為中華民族偉大復興做出貢獻。