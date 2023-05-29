桃園市中壢警分局29日查獲一名西裝筆挺的19歲戴姓車手，手持偽造的台北地檢署公文，準備要向72歲葉姓老婦再騙取贓款新臺幣46萬時，當場被警方查獲。

葉姓老婦於24日接到詐騙電話，說是涉案變成人頭帳戶，讓老婦人好驚慌，而電話那頭的假檢察官更是以要監管帳戶現金及偵查不公開為由，讓她信以為真不敢跟家人說之外，還在隔天將新臺幣45萬元2筆，共90萬元面交給戴姓車手偽裝的假「法院專員」監管，後來因為出門的時間與平常不同，引起家人關心，一問之下才發現被騙，趕緊報警。

中壢派出所調查發現這個歹徒還在騙，又要求老婦再交出新臺幣46萬元，決定將計就計，配合演出，果然一舉查獲這名19歲戴姓男子假扮的專員。

戴嫌透露，因為賭博欠債才找偏門工作想賺快錢。鋌而走險的下場就是被警方逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，檢、警絕不會以電話要求你交付財產監管，如果遇到，僅記「冷靜、查證、報警」的三要原則，擔任自己的「荷包守門人」。