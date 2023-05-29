前美國眾議院議長裴洛西訪台後，海峽中線默契被打破。國安會祕書長顧立雄今天表示，這是中國大陸挑釁的一面，想改變現狀的舉動已引起全世界警戒。對此我們也要強化自我防衛能力，以硬實力產生嚇阻能力，台灣也進行前進部署，讓中國大陸不容易進出第一島鏈。

顧立雄今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，對於蔡英文之前曾在臉書貼出國安簡報照片，顧立雄表示，這是總統府於蔡英文第二任任期新設立的「狀況通報室」，可以連結到所有海空場景的即時系統，軍方相關人員會提供24小時的情資給我們，那裡也能跟參謀總部連通，「總統那天只是到那邊了解現場狀況」。

對於學者質疑照片中不見國防關鍵人士，顧立雄解釋，現場有些人並未入鏡，即使不在場的人也能透過視訊對接，現場也有24小時值勤的軍方專業人士。

之前裴洛西訪台後，中共曾進行大規模軍演，顧立雄表示，這類演習，我們得判斷有沒有侵犯到底線，在不挑釁及捍衛主權及領海領空的情況下，我方會做出適切應對。

對於海峽中線被打破，他說，這是中國大陸挑釁的一面，但從G7的聯合聲明就可看出來，全球安全與繁榮最關鍵、最不可或缺的就是台海和平穩定，聲明也說不容許任何一方改變台海現狀。也就是說，中國大陸挑釁、想改變現狀的舉動已引起全世界的警戒。

顧立雄強調，面對中國大陸挑釁，我們不冒進也不挑釁，而維持現狀，不只是我們也是全世界在努力的方向，對此我們也要強化自我防衛能力，以硬實力產生嚇阻能力。

他說，美國現在也與日本合作，在宮古海峽部署防線，南邊也有與菲律賓合作在巴士海峽部署防線，台灣也進行前進部署，讓中國大陸不容易進出第一島鏈。顧立雄指出，誰在破壞和平現狀，誰在挑釁，全世界都會給出回應。

之前中國大陸曾想在台灣北部劃設禁航區三天，之後改為27分鐘，主持人詢問此事國安會是否有介入，顧立雄直言，國安會當然會去判斷，因為過去都沒有過這樣的狀況。

他強調，在國際那麼航線那麼繁忙的地方劃設三天的航空警示區，這影響的層面不只台灣，包括日韓，甚至中國大陸本身都會有影響，因此最終中國大陸也改成只有27分鐘，後來證實是因火箭殘骸掉落因素，考量到安全問題才要求禁航，大家也能夠接受。

蔡英文總統今年3月底出訪瓜地馬拉和貝里斯，4月初過境美國時，會晤眾議院議長麥卡錫，顧立雄表示，這是蔡英文第七次過境美國，安排兩人在加州會面是較適切的安排，「我也不否認這是一種克制」。

他說，作為一個不挑釁的一方，這算是較合理的安排，也符合所有和我們理念相近的國家的利益。雖然麥卡錫沒有說要來台灣，但如果要來，如同裴洛西訪台一樣，我們也都歡迎，「紅線不能由中國來劃」。