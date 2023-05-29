國科會今表示，將與經濟部、教育部及相關應用主管部會共同推動太空科技發展，鎖定衛星製造、發射服務、地面設備、應用服務等四大目標市場，並透過大學增設太空系統工程研究所、大學合作研究、開設培訓課程等培育人才，為太空科技注入活水。

國科會今天召開委員會議，國科會提報「台灣太空科技發展」、數位發展部提報「雲世代產業數位轉型推動成果」、教育部提報「邁向數位平權落實數位共融」。

在太空科技發方面，國科會副主委林聰敏表示，台灣太空科技產業發展立基於半導體、精密機械、資通訊科技的競爭優勢，將從技術、產業、人才等通盤規畫與推動，以強化太空科技實力，並協助台灣產商進入國際市場。

太空中心副主任朱崇惠說，2022年台灣太空產業產值高達2158億元，其中地面設備占2129億元（占98.7％）、應用服務有15.1億元（占0.7％）、衛星製造有14億元（占0.6％）、發射服務0.3億元（占0.01％）。地面設備產值預計在2025年達到3000億元、2029年達到1兆元，成為兆元產業。

朱崇惠指出，為培養太空方面人才，陽明交大、成大、逢甲及北科大等4所大學將在112學年設置太空方面的研究所，而國家太空中心近來也積極延攬太空方面人才，今年招100多人

國科會進一步在這四大目標市場提出發展策略，衛星製造方面，規畫育成衛星系統新創公司，並透過國產衛星計畫推動產業升級、建立自主衛星供應鏈；發射服務方面，將升級旭海短期科研火箭發射場域及建置國家發射場域，並發展可將百公斤以上衛星送入低軌道的衛星發射載具。

地面設備方面，包括發展遙測與通訊可移動式地面設備、多模多軌衛星服務所需新世代地面設備，並推動太空研發補助與投資抵減等措施，加速低軌衛星地面通訊設備產業發展。

衛星應用方面，將透過公部門推動民用，例如：國土規畫、觀測等衛星影像加值服務，防災、海事、偏鄉、車聯網、無人機等通訊應用服務；此外，今年升空的獵風者衛星也將推動加強資料商業化應用。