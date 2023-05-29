美國健康品牌威德WEIDER長期支持台灣運動產業與學生運動賽事，幫助體壇新秀無後顧之憂、勇敢追逐夢想，和高中體總攜手合作「威德眾星獎助計畫」，於29日舉辦頒獎典禮，今年不只提供HBL甲、乙級球員500萬元的獎學金，更增加200萬元的獎學金贊助優秀的HVL球員。

威德眾星獎助計畫已累積幫助310位同學，發出超過1700萬元的獎學金，今年度的頒獎典禮上，出席的球員中包括HBL甲級女籃陽明高中155公分「小」將江子柔，她身形嬌小，但在籃球場上奮力拼搏，展現了永不放棄的精神，完美體現了獎助計畫所倡導的價值觀。

此外，還有其他優秀球員到場接受表揚，如HBL甲級的泰山高中劉宥儇，松山高中邱翊安、曾睦軒，籃球乙級的陳巧柔，排球甲級的施宇祥，以及排球乙級的王子文等，而入選排球國手和亞運國手名單的洪詩涵，因國訓中心培訓故不克出席29日的頒獎典禮。

頒獎典禮也邀請籃球選手出身，現為職籃P. LEAGUE+執行長的陳建州，以及長期受傷但始終堅持排球夢想並在選手之路上持續努力的台灣女排好手「阿非」陳菀婷，實地分享自己的親身經驗，鼓勵年輕學子追尋自己的體育夢想、全方位提升自身價值，並在不同領域中發光發熱，用自己的方式回饋運動界，兩人妙語如珠又生動的分享，也給台下與會者相當多收穫。