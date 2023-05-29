台東多良車站即時影像

今年第2號颱風瑪娃(國際命名MAWAR)下午14時的中心位置在北緯19.4度，東經125.8度，以每小時5公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒43公尺。中央氣象局稍早表示，今晚20時30分將發布第2號颱風海上颱風警報，並於20時40分舉行記者說明會。

氣象局表示，隨著颱風逐漸往西北移動，預測明(30)日下午14時的中心位置將在鵝鑾鼻東南東方440公里海面上，加上明日受颱風外圍環流影響，台灣東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，基隆北海岸、南部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部及恆春半島沿海易有6米以上浪高，須特別注意；受颱風外圍沉降影響，西半部地區易有局部高溫發生的機率。

海上強風部分，受颱風及其外圍環流影響，東南部海面及台灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；明晨起台灣東南部海面平均風力將增強至9到10級，最大陣風12級。