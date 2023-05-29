永捷指出，應用在ESG環保、電動車、運動、國防、高科技電子與半導體等五大產業領域的訂單將於今年下半年起將陸續開花結果。隨著著2024年奧運備庫存需求，有助運動鞋材相關、服裝透濕膜的銷售表現，也配合主要中、下游客戶需求，同步進行PU材料新技術升級開發，並已送樣驗證階段。

永捷2022年全年合併營收為新台幣8.89億元，年增25.86％，在原物料上漲、轉投資提列未實現跌價損失下，稅後歸屬於母公司淨損及稅後每股損失(EPS)分別為5,281.3萬元、0.38元。

永捷近年來致力落實與子公司信立垂直整合的競爭關鍵，積極開發新市場及新產品，提高產品附加價值、朝向多角化發展，除持續深化傳統PU市場，擴大環保無毒PU樹脂材料業務版圖外，亦運用公司三大技術發明專利，延伸市場版圖拓展至高科技電子、電動車等產業。

永捷今日股東會全面改選董事(含獨立董事)，張祐銘先生並在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長，依公司章程規定，票選出董事七席(含獨立董事四席)，新當選之董事包括梅森控股有限公司代表人張祐銘先生、上曜建設開發股份有限公司代表人劉鎮賢先生、上曜建設開發股份有限公司代表人黃南豪先生，四席獨立董事則由胡敬熙先生、陳立行先生、林沂錡女士、姚玉文女士擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2023年5月29日至2026年5月28日。