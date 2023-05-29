台灣人愛吃Buffet，不管是連鎖餐飲集團或是星級飯店，通通都有吃到飽餐廳。時序入夏，餐飲業紛紛推出適合夏季享用的特色美食，讓味蕾感受初夏風味。「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」推出「玉荷包無限吃到飽」快閃活動，讓民眾在初夏飽嚐香甜多汁的玉荷包美味。新竹老爺Le Café自助餐廳則推出「西班牙食尚週」，免飛歐洲，多款西班牙經典料理通通吃得到；業者加碼祭出官網訂位85折、抽餐券等好禮誘客。

馬辣「爆汁玉荷包」吃到飽 對身分證加贈巨蛤無限供應

「六月升級活動」2成人以上（含）用餐，其中1人身分證或健保卡號含「136」任2碼，憑證件免費享用XXL東石大蛤。(馬辣國際餐飲集團提供)

「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」高CP值的特色受到許多吃到飽控喜愛，還被網友戲稱為「被火鍋耽誤的水果店」。(馬辣國際餐飲集團提供)

「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」高CP值的特色受到許多吃到飽控喜愛，還被網友戲稱為「被火鍋耽誤的水果店」。繼上一檔土芒果吃到飽快閃活動，今（29）日再祭出「玉荷包無限吃到飽」，不計成本無限量供應，讓客人吃得痛快過癮。此外，6月1日開始的「六月升級活動」，2成人以上（含）同行，其中1人身分證或健保卡號含「136」任2碼，數字可重複，或出示軍警證，提前至少1日預訂並主動告知參加6月升級活動，全桌可享「XXL東石大蛤蜊吃到飽」。

初夏才有且產期短的玉荷包，香甜多汁的口感讓人愛不釋手，業者選用台灣恆春生產的玉荷包，果肉彈嫩、厚實多汁，甜度更高達16度，香甜滋味帶有微微果酸，還有淺淺特殊奶香，風味迷人。29日起於「馬辣」全台限定7家門市供應，為期約2到4周，由產地新鮮直送。不限平、假日，不限餐期全時段皆有供應。

新竹老爺西班牙美食節登場 官網訂位85折、加碼抽餐券

新竹老爺酒店Le Café自助餐廳推出為期一個月的「西班牙食尚週」，可吃到多款西班牙經典料理。（老爺酒店集團提供）

新竹老爺酒店Le Café自助餐廳即日起至6月30日推出為期一個月的「西班牙食尚週」，由主廚鄭文彬設計多道色香味俱全的西式佳餚，讓味蕾來一場西國美食之旅。活動期間午、晚餐加碼供應水果酒暢飲，用餐還可抽餐券，平日每人980元起。在品牌線上訂位系統訂位，午、晚餐再享85折優惠。

「西班牙食尚週」主廚首推經典的西班牙傳統海鮮烤飯，可吃到貽貝、中捲、蝦子等海鮮。（老爺酒店集團提供）

新竹老爺表示此檔美食節是由累積20多年專業中西料理廚藝的Le Café主廚鄭文彬親自主持，嚴選肉品、鮮魚、貽貝等頂級海陸食材，並運用西班牙傳統料理手法，推出多款西班牙經典料理，包含「西班牙傳統海鮮烤飯」、「紅酒燉牛尾」、「西班牙蒜味鮮魚」、「安達魯西亞燉牛肉丸」、「格拉那達香草雞肉卷」及「西班牙小點Tapas」等，自助式餐檯上則提供鮮蝦、肥蟹、炸生蠔等選擇，饕客想吃多少就吃多少。

新竹老爺「西班牙食尚週」活動期間午、晚餐加碼供應水果酒暢飲。（老爺酒店集團提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

除了Le café自助餐廳推「西班牙食尚週」，大廳酒吧以及老爺鐵板燒餐廳同步推出西班牙套餐。活動期間至館內咖啡廳、鐵板燒、大廳酒吧享用西班牙料理，可參加當周抽獎活動。

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