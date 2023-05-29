屏東大學開設單管口笛手作與吹奏課程，盼能傳承排灣族文化。（林和生攝）

悠揚的單管口笛聲從屏東大學校園傳出，為傳承這蘊藏深厚排灣族文化的傳統樂器，學校特別邀請羽．擊舞藝術團長慈姆達斯˙達拉巴央開班授課，從製作到彈奏，藉由深入探究，感受原民音樂之美，也盼順利培養原住民族音樂產業未來的生力軍。

口、鼻笛吹奏文化，反映出部落階級制度、生活形態、音樂特色及工藝，是排灣族傳統音樂中最具代表性的樂器。但隨著國際浪潮及漢化帶來的衝擊，使得傳統逐漸式微，屏大原專班透過課程開設，盼將傳承的種子持續撒下。

課程專案助理鍾彥凱指出，原住民族音樂製作與應用學分學程，課程方向共規畫三大領域，包括文化基礎、原住民族音樂及音樂製作，主要以認識台灣原住民族傳統樂器及藝術美學為教學目標，這學期是做排灣族單管口笛，下次盼能推廣口簧琴。

學生利用9周時間製作屬於自己的單管口笛，從竹子選材、取段、穿孔、試音到最後的吹奏，都由協作講師帶領學生全程參與每一個製作工法，除更加了解排灣族口笛文化內涵，更透過實際操作感受原民樂器的藝術美學。

學生除了練習傳統指定曲外，也嘗試將口笛與其他樂器共同創作，吹奏出全新樂章，有著排灣族與阿美族血統的林柏軒表示，親自參與手作，才發現比想像中困難，一有步驟做錯，聲音就出不來，透由這次接觸，越做越有興趣，未來希望能繼續鑽研學習。

排灣口笛音韻哀婉，彷彿百步蛇的低嗚，一般生林晏璇因曾接觸原民文化進而修課研習，她說，口笛樂聲有種山林悠遠、哀傷感覺，未來可望用在影片配樂，讓原民音樂有著更多元呈現。