2023澎湖海音嘉年華是售票型的音樂嘉年華會。（業者提供）

澎管處今年追風音樂節的卡司陣容。（業者提供）

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處去年起，將歷年來頗受好評的國際海灣燈光節，從燈光展演為主體轉型成音樂表演型態後，今年6月也有業者搶搭澎湖海上花火節觀光熱潮，斥資近2千萬，租用澎湖重光媽祖文化園區場地，找來知名歌手，舉辦「2023澎湖海音嘉年華」活動，不過不同於公家機關的音樂盛會，這可是屬於售票型音樂嘉年華會，DJ網紅金曲之夜票價為599元，巨星之夜票價1300元。

今年澎湖海上花火節，將於6月底告一段落。澎管處今年的追風音樂節，目前鎖定8月19日開始，至9月30為止，每週六在馬公市觀音亭園區登場，以澎湖獨特的海風為號召，找來謝金燕、蔡健雅、旺福、周蕙和A-LIN等知名藝人與超強卡司上陣，舉辦一場音樂盛會，希望再延續花火節觀光人潮。

而在擔憂無法銜接澎湖國際海上花火節觀光熱潮下，澎管處在暑期期間，也加碼黃金海岸音樂嘉年華，於7月14、15日於湖西鄉林投沙灘登場，分由玖壹壹、糜先生領軍演出。且在強調「在地文化與搖滾」外，還結合牽罟、社區文化、在地美食等元素，讓旅客享受音樂同時，也能更深入體驗澎湖之美。

而樂心觀光整合行銷傳播有限公司，則搶搭花火節觀光人潮，選擇在六月於重光媽祖文化園區裡，邀請陳昇、新寶島康樂隊、黃子佼、彭佳慧、鄭進一、麋先生、MATZKA、PIA、羅文裕、草屯囝仔、曹雅雯、荒山亮、楊培安、康康、康康康樂隊等知名歌手輪流於每週五精彩出演，舉辦一場售票型的海洋音樂嘉年華。

業者說，這場2023澎湖海音嘉年華，從6月1日至30日止，每天都有DJ熱情的演出外，現場還有多個美食、飲料攤位，讓參與此嘉年華的每個人除了享受最「嗨放」的音樂外，也能享受到多款美食餐飲。民眾可採網路、旅行社和澎湖各大民宿洽訂活動票券。