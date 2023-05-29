112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，若逾30日仍未繳納，滯納期滿的6月2日起被查獲，除補繳本稅外，每次按未徵起應納稅額處0.3倍罰鍰，各年度未徵起應納稅額累計裁處以0.9倍為限。

新竹市稅務局表示，新竹市112年使用牌照稅開徵車輛16萬5002輛，開徵稅額14億705萬元，經統計至112年5月25日已繳納16萬1034輛，繳納稅額13億4193萬元，徵起率達近96％。

但尚有近4000輛尚未繳稅，占開徵數2.5％，提醒尚未繳納的車主盡速至金融機構繳稅，避免滯納期滿後使用公共道路被處罰。

稅務局舉例，某甲112年使用牌照稅7120元，在滯納期滿1個月的6月2日以後仍未繳納，如於112年6月10日在路邊停車被查獲，自112年1月1日至查獲日6月10日期間欠繳稅額3140元將處0.3倍罰鍰共942元。

如仍未繳納，於112年8月14日行駛公共道路被查獲，自112年1月1日至查獲日112年8月14日期間欠繳稅額4408元處0.3倍罰鍰1322元，累計處罰0.6倍。

再未繳納，於113年1月2日使用公共道路再被查獲，依112年欠繳全年稅額7120元處0.3倍罰鍰2136元，合計共處罰鍰4400元，累計處倍數以0.9倍為限。

稅務局再次提醒車主使用公共道路包括行駛公共道路、停放公共道路旁及路邊收費停車格等，稅務局及警方會透過各種科技執法查緝未完稅車輛，尚未繳納112年牌照稅的民眾請盡速繳納，滯納期滿後使用公共道路將會荷包失血。

民眾如有任何疑問，可洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。