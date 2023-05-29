民進黨總統參選人賴清德28日針對核能議題首次表態，被問到若天然氣遭封鎖的狀況下，要如何避免發生能源缺口時說，目前相關單位在規劃，如何把已停機的核能機組，維持一個未來緊急使用的情況，以備不時之需。媒體人黃揚明指出，賴的說法無疑是民進黨非核家園政策的一個轉彎，但還算不上髮夾彎，因為是有條件、前提下才會啟動核能，但這說法確實可能引發傳統反核派的非議，這幾天可觀察一下黨內、NGO風向。

黃揚明今(29日)在臉書發文表示，賴清德的說法無疑是民進黨非核家園政策的一個轉彎，但還算不上髮夾彎，因為是有條件、前提下才會啟動核能，緊急使用的條件還待進一步釐清，且還在規劃階段。但這樣的說法確實可能引發傳統反核派的非議，這幾天可觀察一下黨內、NGO風向。

黃揚明指出，民進黨之所以能在每次執政都特別平穩，就是在於許多環保、社運團體對民進黨都有著「至少還有60分」的不滿意但可接受的彈性，但如果是國民黨執政直接恢復核能、甚至重啟核四，在兩相比較下，NGO仍決定站在民進黨的身邊。

黃揚明強調，2024總統大選，核能議題當然是重中之重，核三廠一號機明年7月除役、二號機後年5月除役，下一任總統參選人都必須清楚、明白地表態。柯文哲已經表態，會將核二、三延役；侯友宜則說2025非核家園確定做不到。賴清德的表態，將能源議題正式搬上檯面，人民都該樂見此議題被充分討論。