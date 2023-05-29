2023中國國際大數據產業博覽會（簡稱「2023數博會」）於日前在貴州省貴陽市開幕。依照「線下6萬平米，線上無限可能」模式，在線下設置國際綜合館、東數西算館、數位產業館、創新場景館、數位生活館，6大主題展館，匯聚大陸及國際共328家企業，包括華為、阿里巴巴、騰訊、京東、百度、滴滴等互聯網頭部企業。各大展商在展覽期間，舉辦新品發佈、技術交流、成果展示、場景應用等各類活動，新技術、新產品、新方案，呈現嶄新看點。

數博會未來機器狗亮相。（圖／旺北金津攝）

滴滴無人駕駛概念車：DIDI NEUROU。（圖／旺北金津攝）

現場有未來機器狗的展示，動作靈活、模樣可愛還會點頭撒嬌賣萌，未來有將有替代導盲犬的應用趨勢。而上月滴滴公佈的首款未來無人駕駛概念車DIDI NEUROU也參與此次展會，獨創的車內機械手臂實現了360度車外環境感知，也提供如提行李、遞茶水等多項車內外服務，有助於優化乘坐體驗，提升品牌運營服務。

爽爽貴陽電子競技大賽。（圖／旺北金津攝）

現今XR技術為虛擬實境帶來新視野，從數位內容創作、創意開發、沉浸式展示等應用都賦予舞台無限可能。本屆數博會數位生活館也引入了自主IP系列賽事「爽爽貴陽電子競技大賽」，其中網易電競NeXT全國總決賽包含《夢幻西遊》電腦版、《陰陽師》、《一夢江湖》三款遊戲的決賽，吸引來自大陸各地近50名電競高手齊聚參賽。電競作為新興體育競技運動，融合數位及實體經濟，為連接文化創意和技術創新的特色產業，已具備完整豐富的市場規模。

數博會已成功舉辦8年，在技術、應用以及商業模式等方面都得到了國際的認可，已成為國際性盛會，吸引來自全全球的專家、學者、企業代表前來交流，許多新潮黑科技也於此會亮相，展現數位經濟發展蓬勃生機。