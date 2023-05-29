美國眾議員莫頓日前表示，若共軍侵台，應讓中國清楚知道，美方就會炸毀台積電，顧立雄今天表示，這個題目在兵推想定從未出現過。我們最高原則還是避戰、不挑釁、維持現狀。台海不穩定對全球經濟衝擊太大了，台灣別妄自菲薄，全世界都很在乎台海的和平。

莫頓日前在出席美國智庫研討會上表示，若共軍侵台，應讓中國清楚知道，美方就會炸毀台積電，引發各界爭議。 顧立雄今天接受《新聞不芹菜》節目專訪表示，台積電最重要的是人才，「美軍炸台積電」這個說法應該是「臺灣如果被打，晶片供給困難，全球的工業生產都會停止，這對全世界的經濟造成的影響難以想像。」

他說，這是全球都關注的議題，詐台積電並沒有在任何兵推中出現過，大家不必恐慌，黃光芹追問，「會不會是美國的兵推？」顧立雄搖頭回應。 顧立雄指出，兵推有很多種，有智庫，也有像是國內的漢光兵推，也有台美正式合作的兵推，透過兵推主要是在討論應對方式，包含灰色地帶如演習、經濟施壓、認知作戰、預擬這些狀況若是發生，我們該怎麼應對。

他說，兵推的想定不是在決定最後的勝負，而是在試驗面對攻擊方的決策，以及做出的策略成效如何，我們最高原則還是避戰、不挑釁、維持現狀，維持現狀不只是兩岸，而是全世界都想達成的目標，台海不穩定對全球經濟衝擊太大了。台灣別妄自菲薄，全世界都很在乎台海的和平。

顧立雄也反駁台海一旦有事，美國恐難以援台的「疑美論」說法，顧立雄指出，美國於宮古海峽、巴士海峽的前進部署，這部分就是一種嚇阻，美國現在是故意不講明，但不排除可能介入的「戰略模糊」，這能讓中國不能排除美國會介入的可能性，但也不讓中國有藉口說美國率先改變現狀，因此戰略模糊是很重要的。

顧立雄也不認為，美國要講得那麼清楚，但美國現在與各國見面都會提到台海和平的重要性，G7也講說台海和平是全球安全與繁榮不可或缺的，美國花了相當大的功夫來維持台美國防。