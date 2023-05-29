歌詩達莎倫娜號郵輪29日上午靠泊在基隆港東岸碼頭，這不僅是歌詩達郵輪疫情後首航基隆，也為從7月起將展開的23日韓航次揭開序幕。（歌詩達郵輪提供／張志康基隆傳真）

義大利歌詩達郵輪所屬的莎倫娜（Costa Serena）號郵輪，29日上午8時30分靠泊基隆港東岸。這不僅是歌詩達郵輪疫後首度靠泊基隆港，同時也宣布今年7月將以基隆為母港營運23航次，帶領旅客前往日韓。

歌詩達郵輪總裁Mario Zanetti表示，隨著歌詩達莎倫娜號再次啟航，可說是亞洲郵輪產業歷史性的一刻，旋即7月起也將以台灣為母港運營。基隆港務分公司總經理高傳凱表示，接下來歌詩達郵輪會有23航次基隆母港行程，於今年7月1日啟航航向日本、韓國，落實了基隆港與日韓港口對接的承諾，而港務公司亦承諾將2023年郵輪優惠費率持續到2024年。

歌詩達郵輪臺灣銷售經理林耿宇先生也透露，臺灣會是歌詩達郵輪發展市場主力之一，歌詩達郵輪將擴大臺灣市場的運力並將航期拉長，同時跟周邊國家保持合作，開發雙母港、多母港郵輪模式。

從2023年5月底到10月，歌詩達莎倫娜號將與國內旅行社合作，在亞洲展開33次航行。其中，2023年6月，將有6航次專為韓國市場設計的航行；而從2023年7月到10月，還會有26航次專為台灣市場而設計的航行，其中包括了3次以高雄為母港的航次。

基隆港務分公司表示，費率優惠方面也將持續到明年，提供郵輪航商業者最高享有碇泊費及旅客服務費全免的優待，企盼藉此方案可吸引郵輪業者選擇基隆港，結合臺灣亞洲第二大郵輪客源及豐富的岸上觀光資源優勢，持續推動基隆郵輪母港繁榮發展。