台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季年度最有價值球員入圍名單在29日出爐，台灣啤酒英熊蔣淯安、新北中信特攻林韋翰與阿巴西，將爭取本季年度最有價值球員獎項，最終得獎者也將在6月1日台灣運彩X T1聯盟年度頒獎典禮公布，年度最大獎項獎落誰家，值得期待。

英熊隊長蔣淯安是上季年度MVP得主，今年依舊扮演團隊靈魂人物，進攻端不僅是串聯球隊的核心箭頭，關鍵時刻更頻頻上演神乎其技的得分能力，本季出賽24場中，平均上場40分鐘，繳出聯盟本土第二高16.8分，外加4.2籃板、6.3助攻、2抄截的表現，有望蟬聯年度MVP。

上季末轉戰特攻的林韋翰本季成為閃電軍團安心的存在，獨到的視野、精闢的傳球，只要後場魔術師在場上，球隊進攻總是行雲流水般順暢，本季場均12.9分、6.2籃板、10助攻、2.9抄截，除了包辦年度抄截王與摩曼頓年度助攻王，又拿下總冠軍賽最有價值球員，是本季大贏家，衝擊年度MVP頭銜來勢洶洶。

至於第一季榮膺年度新人的特攻黑豹阿巴西，本季攻守兩端能力再進化，穩定度及成熟度亦大幅提升，本季場均貢獻18.9分、5.7籃板、2.4助攻、1.4抄截，蛻變成陣中獨當一面的主力球星。阿巴西在今年4月4日成為T1聯盟首位達成一千分的本土球員，本季已獲得年度人氣球星、年度第一隊殊榮，也積極挑戰年度最有價值球員獎。

台灣運彩X T1聯盟年度頒獎典禮將於6月1日傍晚5點登場，現場將頒發獎盃予所有獲獎球員，並揭曉年度最有價值球員、年度進步獎與SONY年度新人三大獎項，球迷朋友可透過官方YouTube頻道線上直播觀看得獎瞬間的畫面。