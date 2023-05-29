隨著自動化與運算科技的演進，已被廣泛應用在智慧建築上，達到自動控制與設施管理的目的。英研的智慧建築解決方案可以解決人、車、停車管理相關問題，並研發智慧儀表板，讓管理者可以即時確保智慧建築內人車安全，在國內外已有多個成功案例。人員控管方面可達到人員進出管理、擁擠管理、及時定位、緊急狀況通報。車輛控管方面可達到：車牌辨識、車輛進出管控、停車違規管理、跟車管理、及時定位等。

英研的智慧建築解決方案是奠基在下列產品：

1、AIM-Edge ncox和AIM-Edge ucox是快速又節能的嵌入式AI計算裝置。它們是基於Arm硬體架構的設計，整合NVIDIA Jetson Orin NX系統級模組處理器。具有8GB/16GB LPDDR5記憶體，4K/8K視訊解碼/編碼。AIM-Edge ncox支援1個USB3.0，而AIM-Edge ucox支援POE供電。這些規格提供強大的邊緣計算能力，讓它們適用於所有情境。

2、5G小基站一體機NX-R3110，符合O-RAN架構，將CU、DU與RU整合在一個輕巧的機殼內，大幅降低網路佈署的複雜度，可串接多種核心網路。

3、K905G6高密度GPU伺服器，可配置2U高度節點兩台，每節點可搭載2顆AMD最新Genoa處理器，單一處理器最高可達96核心，並配有128 lanes PCIe Gen5，每節點可配置最高達6TB記憶體，並支援2張NVIDIA A100/A30 Tensor核心GPU卡。適用需要處理大量數據的應用，例如人工智慧訓練、高性能運算與機器學習。

英研智能是由英業達集團和研華公司兩間業界領頭羊所共同創立，願景是透過智能技術創造出下個世代的產業先驅。