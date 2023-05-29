王文濤是上周五在底特律出席亞太經合會組織(APEC)會議，與日本貿易部長西村康稔舉行會談時，做出上述的陳述。

王文濤指責日本堅持實施半導體出口管制措施，嚴重違覽國際經貿規定，破壞產業發展基礎。

中國商務部在周一的聲明中也表示，中方願意與日本共同努力，推動兩國在關鍵經貿領域的務實合作。

今年一月起，日本與荷蘭同意執行與美國類似的出口管制措施，限制日本對中國出口一些與晶片製造相關的設備和工具。

上周五，西村還與美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)會面，雙方同意在先進晶片和技術方面強合作，例如量子計算和人工智慧。

在會議期間，王文濤還會見了雷蒙多，和美方貿易談判代表戴琪，王批評了美國對華經貿政策，包括美國主導的印度太平洋經濟框架，該框架將中國排除在外，旨在提供一個以美國為中心的替代其影響力的方案。

王文濤也與戴琪討論了美中貿易關係，戴琪對中方在經貿政策上的非市場行為，表示關切。雙方並強調，有必要持續往來。