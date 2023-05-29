大陸雲南省玉溪市通海縣納古回族自治鄉政府27日派人強拆遷納家營清真寺外觀，引起當地伊斯蘭信徒不滿，進而與維持秩序的警員發生衝突。通海縣公安局28日通報，呼籲抗議者在6月6日前主動投案自首，可依法從輕、減輕處罰。

通報指，通海縣納古鎮27日發生一宗嚴重妨害社會管理秩序的案件，造成惡劣社會影響，警方已立案偵查，將依法嚴厲打擊違法犯罪行為。網傳影片顯示，大批武警持盾與民眾對峙，示威人群企圖衝入清真寺被攔下，有人向警員拋水瓶，其後一群穿著迷彩色軍服的人抵達現場，引來民眾圍觀。

該縣警方、檢察院和法院發布聯合通告，要求實施妨害社會秩序活動的組織者、參與者，必須立即停止一切違法犯罪行為。當局將嚴厲打擊妨害社會管理秩序違法犯罪活動，希望相關疑犯盡快主動投案自首，爭取從寬處理；對不投案自首的涉案者，司法機關將從嚴懲處。

香港《明報》報導，涉事的納家營清真寺有600多年歷史，現時的建築2004年落成，樓高4層，有穹頂及4座禮塔，內部可容納逾3000人。該清真寺改建後，變成阿拉伯式外觀。近年來，大陸當局要求宗教「中國化」，新建的阿化風格清真寺，大都被要求恢復成原先中國殿堂式的傳統風格。