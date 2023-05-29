大陸女星白百何過往曾以《失戀33天》入圍金馬獎並榮獲大眾電影百花獎影后，更以《被偷走的那五年》、《捉妖記》等多部作品奠定她在影壇上的地位，擁有不少粉絲支持。誰料，近期有一則她抽菸喝酒的「女神崩壞」影片在陸網上流傳，讓粉絲看了相當震驚。

微博上近期流傳一則題為「白百何聚會抽菸」的討論話題，而該則話題中，可見到白百何戴著粉色鴨舌帽，將口罩拉至下巴，一邊飲酒、抽菸，一邊大啖桌上的小菜，還時不時地與身邊的友人對話，相關畫面流出後，由於白百何在其中的形象，與過往她在戲劇作品及綜藝節目中清純甜美以及自律瘦身的形象相去甚遠，在網路上引發討論。

由於過往白百合多次在社群上曬出每日食譜和運動過程，展現女演員為了身材而相當自律的形象，讓網友在相關畫面下方留言：「一邊自律啃蘿蔔、一邊菸酒不離手，白姐真讓人看不懂了」、「感覺很多女明星私下都抽菸。」不過，由於影片拍攝角度看似鏡頭就在白百何周遭，也有人指出：「偷拍的也不是好人」、「這個距離、角度，是一起聚餐的人裡出了背後捅刀的嗎？」另外，也有不少網友幫白百何緩頰，認為明星「私下舉動」不應被人太過於關注，表示：「其實明星私下也和普通人一樣」、「私下並沒有礙著誰吧！」

事實上，白百何私下模樣被爆出已不是第一次，過往曾發生她私下與圈內好友聚餐時，看似因喝得太醉，揮開服務員的手並對好友大吼「煩死了」，所幸身旁的友人事後與服務生點頭致歉，而對方也揮手表示不介意，才沒讓負面聲浪持續延燒。

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