中鋼29日公告今年4月自結合併營收323.79億元，月減4％，4月單月稅前淨利9.42億元，月減1％，累計今年前4月合併營收1,237億元，比去年同期的1,606億元，年減23％，前4月稅前淨利8.67億元，比去年同期的201億元，年減96％。

中鋼表示，4月鋼價和毛利雖然上漲，但，銷量減少，4月碳鋼銷售量只有685,588公噸，導致營收收入和營業利益減少，所幸有轉投資收益和外幣兌換的帳上盈餘。

鋼價下跌則是肇因於大陸在產量未減的情況之下，內需弱，大陸低價競銷東南亞市場，便得鋼價從今年3月從高檔明顯滑落，中鋼說，特別是一級鋼，「價格已到難看的價位」，導致東南亞鋼市一片哀嚎。

中鋼主管表示，根據數字顯示，大陸低價搶灘東南亞鋼市，大概有70％到80％的鋼品，都是流血輸出，根本是賠錢賣，幸好，4月和5月開始，大陸的產出日均量已從300噸以上，縮減至290噸以下。

一旦大陸的房市和公共工程回升，帶動鋼料需求，加上已經扭轉向上的汽車用鋼能繼續成長，大陸就不再殺價輸出時，鋼市就有機會反彈回升，在下半年進行一波跌深反彈。

中鋼說，去年上半年鋼市景氣好，中鋼去年在5月鋼市急轉直下之前，表現優異，「賺在前面」，今年只有在1到2月稍有榮景，迄今表現不理想，「輸在上半年」，期待下半年的鋼市反彈行情。