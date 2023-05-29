屏東縣郭姓男子28日到台南旅遊，玩到晚上疲倦在中西區民生路一家超商小睡片刻，卻遭曾姓男子趁機翻找包包，盜走手機逃逸，郭男醒後發現手機失竊報案，警方2小時內登門逮人，發現曾嫌竟是瘖啞人，看到警方出示他行竊畫面，只得坦承作案。

20多歲郭男趁假日當背包客到台南旅遊，28日晚間6時30分玩到太疲累，隨意找1家超商吹冷氣趴睡，他睡得太昏沉，竟碰上居心不良竊賊。

60歲的曾姓瘖啞人陪同女友到超商買東西，見郭男在休息區沉睡，認為有機可趁，逕自翻找郭男包包，取走蘋果手機逃逸。

郭男睡醒發現手機不翼而飛，心急報警，警方調閱超商監視器畫面，發現曾男形跡可疑，隨即以車追人，一路追到他在東區的住處逮人。

警方發現曾嫌竟是瘖啞人，他起初比手畫腳，示意並非有意偷取手機，而是撿到手機想送警局，只是要先送女友回家，不料警員竟如此快找上門。

警方出示監視器畫面，曾男在超商下手時，一度左顧右盼，明顯在觀察有無旁人注意與監視器拍攝，第1次下手無功而返，再2度翻找被害人包包，用手指勾出手機後放入褲袋內，隨即佯裝無事，帶著女友騎車逃逸。

眼見證據確鑿，曾嫌百口莫辯，坦承作案，遭警方依照竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦，手機完璧歸趙還給郭男。

郭男表示，沒想到在超商休息片刻也不安全，感謝警方協助，讓手機可以失而復得，這趟旅遊的愉快心情沒有完全被摧毀。