向柯文哲討雙城論壇款項？綠議員搬人形立牌諷「只是長得比較帥的柯文哲」 蔣萬安：我沒有穿高腰褲

前台北市長柯文哲違反議會決議舉辦台北上海雙城論壇，當時花費107萬餘元未得到審計處同意核銷，市議員林延鳳今要求台北市長蔣萬安簽名，承諾向柯文哲追回百萬元款項。蔣萬安未簽署，僅強調會尊重議會決議。

柯文哲舉辦2022雙城論壇，台北市議會下但書共機、共艦持續擾台，不得動支預算，由於柯堅持舉辦引發議員不滿，透過議會決議要柯文哲自行埋單。柯文哲妻子陳佩琪還在臉書上貼出存摺111萬元存款的照片，嗆聲「有需要隨時可拿走」。

台北市議員林延鳳今問蔣萬安，過去藍綠議員決議北市府不該支付雙城論壇款項，如今審計處不同意核銷，柯文哲該不該還錢？如要求柯還，將有何實際作為？

由於蔣萬安僅強調，尊重議會決議，也會與審計處持續溝通提出申覆，林延鳳要求蔣簽名簽名，內文寫明「敬告債務人柯文哲先生，台端違反議會決議，積欠市庫新台幣107萬元整，請儘速返回並向全體債權人（市民）道歉」，林也送出柯文哲與蔣萬安人形立牌。

林延鳳認為蔣萬安應簽署以展現追討107萬的決心，否則蔣就是「柯規蔣隨」，不過是比較年輕、長得比較帥的柯文哲。蔣萬安未簽署承諾書，僅表示他無法代表議會做決議，會尊重議會決定。

副處長邱美珠解釋，舉辦雙城論壇實際花費107.9萬元，由於議會有意見，審計處才未同意核銷，這筆錢在111年度決算裡被列為暫付款，待核銷後才能轉為支出款。

她表示，前台北市長陳水扁曾違反議會但書推動核四公投，1545萬餘元未核銷長達20年，後來議會認為該款項持續掛在帳上不妥適，才提議北市府編預算繳費，去年已核銷完畢。若議會持續不同意支付，雙城論壇款項很可能無法被核銷。