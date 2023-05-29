由於欠薪與董事會等問題，教育部於去年將高雄路竹高苑科技大學列為專案輔導學校，並規定該校得於今年5月31日入帳資金2.8億元，該校代理校長張宏宇29日說，這筆資金已經入帳，但無法說明是否為台鋼盟投資高苑科大。

張宏宇指出，資金入帳了，但高苑科大可否繼續辦學仍得看教育部的態度。教育部將於6月5日舉行專案輔導會議，希望教育部能解除禁令，將高苑科大從專輔學校名單中排除。對於這筆錢入帳，該校老師也希望這是個好消息，希望能持續傳來佳音，讓學校能繼續辦學。