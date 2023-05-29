有些人喜歡活在自己的舒適圈，但也有人一生汲汲營營追尋自己的目標，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，在最該奮鬥的年紀，絕不享受安逸，就算前方道路佈滿荊棘，他們也會努力衝刺，這樣的人格特質，促使他們最終能夠邁向成功。

▍摩羯座

摩羯座個性低調，性格沉穩，不過他們一直都是不滿足於現狀的人，會不停給自己制定更高的目標，就算在專業領域上小有成績，他們也會刻意隱藏實力，直到機會降臨，才會一舉出頭，讓別人刮目相看。

▍獅子座

獅子座的自信驕傲是與生俱來的，同時為了成為外人眼中景仰的大人物，他們會不斷鞭策自己前進，就算遇到許多挫折，他們也會憑著不服輸的精神，一一克服，直到成為人生贏家。

▍牡羊座

牡羊座個性天不怕地不怕，敢於四處闖蕩，他們不喜歡被束縛在同一個地方，因此注定了他們永遠不會滿足現狀，而是跳出舒適圈，義無反顧的勇往直前，在人生道路上創造出許多精彩瞬間。