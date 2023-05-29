男星陳冠希與超模秦舒培生下女兒後，升格父親的他拋浪子形象，近年轉型成愛家好男人，經常透過社群分享一家人生活；最近陳冠希在夜店嗨唱畫面流出，表演時帥氣模樣被大讚像回春20年前「壞男孩風采」。

今（29）日大陸微博瘋傳陳冠希現身上海一間夜店的畫面，這些年陳冠希一直被說撞臉資深藝人趙本山，帥哥也逃不過歲月的摧殘，但他一站上DJ台立刻就成了全場焦點，眾人圍觀拍照；陳冠希當場演唱經典歌曲〈Salute〉，還即興Rap，重現當年愛音樂的模樣。

陳冠希近日在夜店表演，畫面流出後本人狀態引起討論。（圖／摘自微博）

陳冠希在夜店表演的影片曝光後，許多女粉絲再度被迷倒，紛紛激動表示，「嫉妒每一個看到陳冠希的人」、「男神表演時回春20年啊」、「就喜歡他痞帥的感覺」、「在表演的他，渾身散發光芒耶」、「當年他真的帥到無人能擋」。

其實陳冠希當初一出道就以俊俏帥痞臉蛋，還有能唱會演的實力，紅遍全亞洲，萬千少女都拜倒在他盛世顏值下，更與金城武、吳彥祖、古天樂被票選為香港四大美男。