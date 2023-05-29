遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，110年間疑懷疑22歲胡姓女友在外另結新歡，涉嫌將胡女活活打死，一審彰化地院依傷害致死罪判9年6月，陳與檢察官都上訴二審，台中高分院改判10年10月，然而，也意外曝光其「特殊性癖好」，陳在案發前，曾於晚間邀約黃姓男子，一同來和胡女大玩3P，黃男在房間內待了5小時離開，並認為陳與胡女2人感情很好，且摸了胡女身體，神情都很正常，豈料隔天竟發生命案。

據判決書紀載，陳修將110年10月8日待胡女入住汽車旅館111號房，後來改為217、207號房，於同年月12日再改入住112號房，陳與胡女2人於13日下午2時許曾一起外出，約1小時後回來，便再沒有外出，直到13日晚間7時許，證人黃姓男子到訪，待到14日凌晨12時38分許才離開。

黃男提到，他是受陳修將邀約與胡女進行3P性行為，13日晚間7時許進入112號房，在3P過程中並無發現陳與胡女異常狀況，雖然房間燈光昏暗，不清楚胡女身上有何傷勢，但摸了胡女的身體並無腫脹之處，且胡女神情、情緒均正常。

案發15日凌晨2時許，胡女受重傷送醫，然而，黃男已於14日凌晨12時38分許離開，即無第三人進入投宿房間112號房，胡女傷勢經法醫師解剖後發現她的致命傷勢，應非第三人加害所致。

黃男於偵訊中證稱，除了和陳與胡女有3P性行為，也看到陳施用毒品咖啡包，經警採驗陳的尿液，驗出有搖頭丸、大麻，另外檢出4甲基甲基卡西酮(喵喵)、4甲基麻黃鹼、硝甲西泮（一粒眠）等反應。

二審法官認定，陳與胡女爭執強度尚不足以萌生殺人動機，且陳此次傷害行為後，如同過去一樣都拍攝胡的傷勢，可能依舊是相同的傷害行為模式。但陳體內驗出毒品反應，他也坦承事發前施用毒咖啡，而毒咖啡會產生興奮感，陳可能因施用毒品後力道失控造成重創。

陳否認傷害致人於死，也未與家屬達成和解，犯後態度不佳，審酌胡正值青春年華身亡、胡母終生承受愛女往生之劇痛，認定原判量刑過輕，撤銷原判，改判10年10月；傷害罪部分，駁回檢察官上訴。

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