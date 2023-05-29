德國梅佛邦巴歆縣縣長 Stefan Sternberg、內政建設暨數位廳廳長Christian Pegel、縣議會議長 Olaf Steinberg、禮賓處處長Jana Haak及相關隨員於112年5月29日上午參訪雲林縣運動科技示範中心由雲林縣政府計畫處及雲林科技大學接待。雲林科技大學副校長蘇純繒表示，本縣運動科技示範中心是雲林縣政府與雲科大、國健署的合作計畫，此計畫以「運動科技」為主軸發展據點，將運動體驗結合運動科技，開辦一系列運動課程，提供專業師資指導，並透過運動數據之測量，建立數據平台，將測量資訊數據化、可視化進行整合，同時針對高齡族群可以給予相應運動訓練處方，使運動科技融入民眾日常生活。雲林縣運動科技示範中心以科技導入健康運動，透過「據點連結據點、社區連接社區」的方式進行合作推廣，主動將運動科技帶入社區課程讓民眾進行體適能檢測、運動科技產品體驗相關服務。

巴歆縣議長史坦貝格體驗銀髮健身俱樂部器材。(圖：雲林縣政府提供)

雲林縣政府張麗善縣長、謝淑亞副縣長等計14個單位機關主管於縣府會議中心和德國梅佛邦巴歆縣政府官員進行數位化座談交流會議，分享雲林是如何藉由智慧科技推動創新淨零轉型，達成未來減排和脫碳的智慧雲林。因為雲林縣是農業大縣，其中有1/3為一級產業工作者，並且以農業種植、養殖漁業及畜產業為主。然而為了應對相關課題，提出的智慧治理、智慧創生與智慧生活3大對策，並以此作為雲林智慧城鄉的基石。

首先，針對智慧治理我們以創新科技教育作為主軸，一共設立了智慧教育中心、建立6大智慧教育主題、建置了科技中心及數位機會中心，並編撰了24類以上的智慧教育課程，藉由數位化教學來縮短城鄉差距。

接著以智慧農業及智慧產業作為主軸推行智慧創生，在推行智慧農業部分，藉由打造花園城市、結合食農教育、農企業/農村自備能源、新穎植物肉、減碳與排碳管理，並結合精準用藥與施肥、智慧節水節能等相關措施，逐步將碳排放量減少至50％以下，並增加固碳/碳匯量，規劃出雲林縣2040年農業淨零路徑，以達成碳中和願景。除此之外縣府與商家之間則利用縣民平台共同推廣行銷在地特色，並以閱讀政令後回答問題可獲得雲林(虛擬)幣做為政策工具，增加雲林幣應用範疇服務，引導民眾至商家購買，建構經濟循環生態系，發展縣府、商家、縣民三贏的智慧產業。

雲林縣府與德國梅佛邦歆縣就數位科技進行交流。(圖：雲林縣政府提供)

還有以智慧照護救護及運動科技兩大主軸推動的智慧生活，在智慧照護救護部分，藉由智慧防護網絡服務計畫，運用科技降低照護人力需求，讓雲林鄉親可以透過監護網監測血氧與心律關懷獨居長輩，配合GPS定位也可免於失智長輩走失，並於緊急狀況時通報救護，打造出安心外出之環境。同時為照顧全民健康，在運動科技方面，成立了運動科技示範中心，以運動科技設備來檢測評估民眾體能，並且為培養民眾運動習慣建置雲林健康步道APP，透過領取雲林幣作為獎勵，希望能使運動科技融入民眾日常生活，以實踐全民運動之目標。

巴歆縣長Stefan Sternberg等人親遞正式邀請函，邀請縣長張麗善明年到巴歆縣參訪。(圖：雲林縣政府提供)

張麗善縣長表示，雲林縣將持續以「健康友善、共容共融、智慧創生、低碳永續、整合創新、服務效率」之六大價值來建立嶄新的雲林，逐步實現雲林2030「幸福雲林，永續上揚」之願景，讓雲林縣能與聯合國SDGs永續發展指標接軌，讓雲林能成為安心、友善、健康的生活居住環境，共同創造地方繁榮。(雲林縣政府廣告)