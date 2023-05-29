國民黨台北市議員游淑慧原擬參選本命的港湖區立委，經協調後接受徵召挑戰台北市第2選區（士林、大同）立委，對決民進黨參選人王世堅。針對媒體報導指王世堅曾酸議員調整選區像遊牧民族，游淑慧今(29日)在臉書發文反擊，稱王世堅選士林大同才是柿子挑軟的吃、吃好夾的菜。

「世堅議員說我挑戰士林大同是遊牧民族？」游淑慧提到，過去王世堅曾跟她提過，他想去萬華參選，他當時是什麼心態？後來他又選擇挑戰自己人，原因是：柿子挑軟的吃？大同中山都是王世堅的經營選區，民進黨在大同有現任何志偉委員，但中山區至今沒有候選人。王世堅當時為何堅持要挑戰大同士林區？除了外傳的英賴內鬥外，她想更重要的是柿子挑軟的吃。因為過去這個選區被認為是深綠的，提名就當選。

游淑慧直言，誰不想柿子挑軟的吃？誰不想吃好夾的菜？只是這不是她的最後選擇的道路。艱困選區當然充滿挑戰，但她這人其實很簡單，不管是黨交付的任務或公共政策的服務，都是工作的一環，她會努力做、全力做。「不同崗位、不同位置，我想給選民看的都是我的專業和認真！」

游淑慧16日接受徵召時曾說，希望成為士林、大同選民新選擇，她認為王世堅能有的作為選民都清楚。王世堅則反酸，照游的說法，議員選區每過幾年就要大調整，議員就和遊牧民族一樣，也是好的構想，但選民還有其他決定因素，如對於選民託付，他都使命必達。