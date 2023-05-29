苗栗縣後龍鎮溪洲里第22屆當選里長李騰宏，因違反公職人員選舉罷免法，案經苗栗地方法院審理終結，4月7日判決「當選無效」確定，依規定3個月內辦理補選完畢。

苗栗縣選舉委員會29日表示，這是去年底大選至今，首件基層村里長違反選罷法判決「當選無效」確定案件，今天已發布補選公告，後龍鎮公所選務作業中心將在31日起開放領表，並在6月4日至6日受理候選人登記，補選預定7月1日上午8時至下午4時舉行投票。