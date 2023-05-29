「7個月展1間店，2年共開4間店」、「開幕2個月業績1,200萬元」、「5個月4間店業績共6,000萬元，聯賣業績占4,300萬元」，這些都是永慶不動產竹北縣三展義加盟店東翁皓堅與團隊夥伴共同創造的超狂績效，2018年他卸下信義房屋店長一職，加入永慶不動產重新開始，如今創下非凡成績，除了擁有不怕失敗、勇於挑戰的毅力，永慶加盟四品牌的聯賣制度也是他成功的墊腳石，幫助他創造更大的事業舞台。

剛過不惑之年的翁皓堅，自小由爺爺奶奶拉拔長大，從他懂事起，便跟著他們在烈日下務農，有時也到工地打零工，辛勤工作的汗水，養成他超齡堅毅個性。16歲後他離家半工半讀，常跟著同儕廝混，儘管課業總在退學邊緣遊走，但仍然將母親對他的期盼放在心上，經過反覆休學、重考，總算完成大學學業。

翁皓堅退伍後的第一份工作就在信義房屋，那年他27歲，當時一個月4萬元的保障收入，對她來說很有吸引力。為彌補過去蹉跎的時間，翁皓堅前半年幾乎沒有休假、埋頭工作，入職半年獲得新秀獎、第2年升上專案經理、第4年晉升店長，擔任店長的7年間歷練過4家分店。不過，一心渴望再成長的他，加上大女兒剛出生，進而加深進步的盼望，最後他選擇離開舒適圈。他認為，真正的勇敢不是什麼都不怕，而是「你很害怕，但還是去做了。」

自2020年創立永慶不動產竹北縣三展義加盟店後，翁皓堅與另外6位店東在2年之中迅速展店，目前已擁有4間加盟店。（圖片來源：永慶房產集團）

2年開4間店 高效聯賣助攻8成業績

2019年，翁皓堅跨區加入永慶不動產當房仲經紀人，至今他的個人業績年年突破千萬，並創下連續9個月個人業績破百萬紀錄；2020年9月，他與六位同樣從信義房屋離職的創業夥伴，一同加盟創業永慶不動產竹北縣三展義加盟店，開幕至今約2年半，已累積創造2.4億元業績，2022年獲得「永慶不動產全國店總業績前20名」佳績！

2年內他與夥伴更陸續再開出3家店，打造更具挑戰的事業舞台，包括2021年4月開幕的永慶不動產新竹關新展翼加盟店與2022年8月成立的永慶不動產竹北高鐵展毅加盟店，目前兩店也累計締造超過2億元業績；而今年2月才開店的永慶不動產竹北遠百展億加盟店，不到3個月也創下1,200萬元業績，其中有950萬元是來自於聯賣！

如此優異的成績，翁皓堅及夥伴們皆認為永慶加盟四品牌的聯賣制度功不可沒，加上科技工具及系統平台的助攻，今年還不到5個月，4間店已聯手創造近6,000萬元業績，其中聯賣業績高達4,300萬元，聯賣率遙遙領先房仲同業的加盟店。他常笑說，「在永慶加盟體系開店不用愁開業沒案源、沒業績！」就是因為永慶房產集團「互信」的企業文化，將對方的客戶視如己出、無分內外，有了這樣的共識和機制，搭配系統、將服務做到無遠弗界。

今年不到5個月，翁皓堅團隊4間店聯賣業績高達4,300萬元，是不少同業加盟店一整年的業績。（圖片來源：永慶房產集團）

優秀能力吸引台北、台中人才 每日通勤加入團隊

在永慶不動產完成了成功創業的心願，除了持續擴大事業版圖，對於人才的培育也相當重視。翁皓堅與店東們認為，優秀人才應給予舞台發揮，加盟店明確的晉升管道，甚至有分潤、合夥制度，讓人員都能做頭家，「短期看起來是『讓利』，但長期來看是『互利』，打造共享共好的環境，才能讓組織走得更遠。」

目前團隊總人數100餘人，店東們希望所有夥伴在方方面面都能獲得充足的資源，「當年展義的店東們拚出了一條路，現在有能力和資源了，要協助努力不懈、但現階段業績起伏的經紀人。」也因為他們對夥伴團隊的用心，平均一間店25位房仲經紀人的職缺，往往兩個月內就會額滿，其中大多都是從信義房屋慕名而來，更有3位住台北萬華、1位住在台中的夥伴，因看中團隊的強大，每日不畏辛勞而通勤，南上北下加入團隊。

回想2020年第一間店開幕前夕，就遇到新冠疫情的爆發，當時身邊出現擔心、質疑的聲音，他們堅定的對自己說：「進廚房就別怕熱，只要齊心一起，一定可以！」就是這句強心針，讓展義團隊一步一腳印、在大新竹站穩腳步。今年底，展義團隊預計開出團隊的第5間永慶不動產加盟店，對於也想創業加盟房仲業的夥伴，翁皓堅笑說：「勇敢踏出那一步就對了！」