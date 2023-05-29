刑事局與元大金控簽訂MOU，聯手打擊數位金融犯罪。（警方提供）

刑事局29日與元大金控簽署「金融反詐大連線，資安阻駭齊聯防」MOU合作意向書，期望強化警示帳戶預警機制以提升即時警力的部署，並透過資安情資共享建立資安聯防機制，強化資安韌性。刑事局表示，警察機關與民間金融機構合作，共同阻絕金融詐騙，確保民眾不受數位金融犯罪侵害。

刑事局指出，科技發展帶來創新、便利，網路化生活現已成趨勢，卻也使數位金融犯罪潛藏於民眾的生活中。警方為建立治安維護體系，結合金融單位與警政力量，以發揮共同防制犯罪功能，刑事局與元大金控合作聯防，可提升雙方預防及防制數位金融犯罪之能力，也能使金融機構對於潛在之犯罪事件擁有識別及反應能力，有效降低數位金融犯罪案件數，進而確保民眾不受犯罪侵害及保障財產安全。

這場簽署合作意向書記者會，由元大投顧董事長胡睿涵主持，元大金控總經理翁健率元大金控法遵長邱文卿、元大金控營運作業長劉明郎、元大金控數金長郭美伶、元大金控資訊長羅方銘、元大金控行政長楊荊蓀、元大證券資安長陳松春等人與會。

警方參與的包括刑事局副局長邱紹洲、科技犯罪防制中心主任林煒翔、科技研發科代理科長莊明雄、刑事資訊科長郭丁太、打詐中心研究員王琮聖、預防科研究員林標油、偵查第九大隊長陳義宏及電偵大隊副大隊長陳志埕等人共同參與記者會。

刑事局指出，雙方合作的「金融反詐大連線」是結合廣大客群與據點，提供多元反詐騙宣導管道提醒民眾警覺，並分享金融可疑交易態樣情資，強化警示帳戶預警機制，提升金融防詐、阻詐能力。「資安阻駭齊聯防」則是推動資安情資分享，如釣魚網站、網路攻擊及非法駭客組織，刑事局提供防護建議，建立資安聯防機制，強化資安韌性。

刑事局強調，金融機構與執法單位公私協力、產官合作，並透過雙方資源交流與技術整合，建立防阻詐騙及資安聯防機制，警察機關及金融機構合作消弭犯罪發生，共同守護民眾交易安全之雙贏目標。