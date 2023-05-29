溫妮日前在台中及高雄開唱，吸引許多歌迷進場支持。（溫妮工作室提供）

溫妮日前在台中及高雄開唱，吸引許多歌迷進場支持。（溫妮工作室提供）

溫妮上週末在台中「玩劇島小劇場」、高雄「LIVE WAREHOUSE」開唱，自出道以來首次舉辦巡迴音樂會，溫妮將3場演出安排在更為私密的小場地，以便近距離跟粉絲互動，且音樂呈現則以不插電為主。寵粉的溫妮，在巡迴規劃了不少粉絲互動橋段，甚至與粉絲進行搭肩、牽手等互動，數度引發現場暴動，溫馨卻又相當熱情、激昂的氛圍，猶如小型派對。

溫妮身著學院風襯衫與吊帶短褲，演唱挖掘抒情作品〈我〉開場，以及描寫為夢想努力不懈的〈未完成〉。唱到〈朗朗傷口〉時，溫妮突然走進觀眾席裡席地而坐演唱，超近距離讓粉絲又驚又喜！當唱到寫給粉絲的自創曲〈矮還愛〉時，溫妮感性的說：「曾經想過，我這麼矮怎麼會有人愛我呢？感謝大家的一路支持。」

為了回饋支持許久的粉絲，每位入場觀眾都會獲得限定花語小卡，其中抽中特製版本的粉絲，都能上台與溫妮一起互動的機會，並抽選出歌曲讓溫妮翻唱，每首歌都是她曾在社群分享過的作品，包含〈癡情男子漢〉、〈愛要坦蕩蕩〉等，讓幸運登台的粉絲又驚又喜！而當溫妮翻唱〈簡單愛〉時，甚至隨著歌詞與粉絲做親密接觸，包括牽手、靠肩，讓全場觀眾尖叫驚呼引發暴動，氣氛嗨到最高點。

她日前發行的新EP《溫式花朵》在街聲排行拿下好成績，新歌〈不想努力〉、〈只是普通人〉、〈哭吧〉雖才釋出不久，但台下粉絲早已琅琅上口跟著合唱。演唱〈只是普通人〉時，因粉絲都大聲的跟著新歌合唱，百分百的支持讓溫妮感動落淚。演唱完畢後，溫妮自揭：「一直覺得自己是個普通人，一個在追夢的普通人，因為有大家的支持，才能讓自己一直追夢，希望自己能當大家的超人、鋼鐵人。」她也發揮正能量，鼓勵粉絲追尋自己的目標，勇敢追夢，被粉絲封為「勵志大師」。