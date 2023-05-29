外交部。（示意圖／資料照片）

一名留學匈牙利的台灣陳姓女大學生5月中旬遇害，外交部表示，駐處接獲通報後全程協助家屬至警局聽取調查，25日完成遺體運送手續，家屬已於26日搭機返台。

據匈牙利媒體Hungary Post報導，匈牙利警方13日在該國第3大城賽格德（Szeged）一棟公寓發現兩具屍體，女性死者是來自台灣的大四醫學生，男性死者是她的男友，警方研判是男友殺害女方後自殺。

外交部今天向中央社說明指出，駐匈牙利代表處5月13日接獲通報，與駐在國警察總局查證，確認就讀賽格德大學的台灣陳姓留學生遇害後，隨即聯繫陳姓學生在台家屬，並協助辦理赴匈牙利程序。

外交部說，陳姓學生的父母16日清晨抵達維也納機場，由駐匈牙利代表處人員接機照料，16日及17日陪同赴賽格德市警局聽取調查說明，並於25日協助與運輸業者及航空公司完成遺體運送手續，家屬已於26日上午搭機返台。

外交部表示，對此不幸事件倍感難過與不捨，期盼陳姓學生安息。

駐匈牙利代表劉世忠昨天在臉書發文表示，經過一週協助安排，送走一對傷心卻堅強的父母回台灣，完成其心願；他很欣慰外館人員（包括匈牙利籍僱員）都能用「將心比心」，協助所有在海外遇到困難的台灣民眾，並希望該對父母能夠旅程平安、彌補遺憾。（編輯：林克倫）1120529