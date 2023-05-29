藝人丫頭（詹子晴）從女子團體「黑澀會美眉」中出道，一口娃娃音讓觀眾印象深刻，持續在各大綜藝節目中活躍，也因跨界經營手搖飲料、電商平台、燒烤店等等，就算不工作都有大筆進帳；近日她上節目透露以前在「黑澀會美眉」時曾被團員氣哭。

丫頭近日在《今晚開讚吧》透露以前女團時期，團員有9個人，外出活動時需要排隊化妝，但9個人化妝時間會很久，可能一個人化妝就要一個小時，所以規定不會化妝的要排第一個，而丫頭和另外一個女生就是被推出去，可能凌晨3點就要去化妝，等全部人弄好後8點才出發，但因為等太久，之後她就決定要學會化妝，這樣就不用排第一個，學會後她提議大家猜拳，輸的人排第一個，結果大牙（周宜霈）強勢回應「So and then？」，後來丫頭只能認命當第一個，她表示當時還聽不懂對方說什麼，但因為大牙氣勢很強所以屈服，最後她只能默默坐在一旁流淚，被自己氣哭。

（來源／影片取自今晚開讚吧 YouTube，如遭刪除請見諒。）

「黑澀會美眉」經歷成員退團、重組，雖然沒有正式宣布解散，但已鮮少合體演出，丫頭也逐漸脫離團體在各大綜藝節目中活動，而有經商頭腦的她不止步於演藝圈工作，投資開店經營得有聲有色，被封為「副業女王」，她的自創手搖飲在台灣就有18間門市，加上海外加盟店接近400家，業績直逼數千萬，電商部分則達到10億，投資很有一套。