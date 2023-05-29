在過去幾年，「高超音速武器」(Hypersonic weapon)幾乎成了軍事研發的「聖杯」，包括美國、俄羅斯、中國大陸都在研究5~10馬赫，甚至以上的高超音速飛彈，還提出各種想定，包括滑翔體、乘波體與超燃衝壓引擎。然而烏克蘭在過去兩星期間，以愛國者2、3型系統，擊落多枚俄羅斯的Kh-47M2「匕首」(Kinzhal)飛彈，這正是俄羅斯多次聲稱的「世界首款實用化高超音速武器」，使得軍事界開始檢討，難道高超音速武器可能只是炒作嗎?

防衛新聞(Defense News)報導，在烏克蘭成功擊落匕首之前，人們普遍認為，愛國者和其他當前的飛彈防禦系統，完全無法阻止高超音速武器，因為這些武器的速度太快了，至少超過五馬赫，不是愛國者所能對付的。

然而，匕首飛彈的「高超音速武器」身分其實一直都很有爭議，因為它其實並不先進。它是伊斯坎達爾飛彈的空射型，其設計目的並不具備終端控制，也無法迴避飛彈防禦系統（例如愛國者）。

要先說明的是，它的最高速度確實達到10馬赫，但是它並不是一直都保持這個速度，而是「在飛行過程中一度達到10馬赫」，一但它接近彈著點，穿過越來越濃密的大氣層以擊中地面目標時，它的速度會急劇下降，至少會降到3馬赫以下，這時使它就不難攔截了。

以烏克蘭的攔截實例，近炸引信的愛國者2型曾經攔截過一次匕首飛彈，而愛國者3型也曾經攔截過。這2種飛彈都還不算最先進版本。

這個實例具有兩個重要的意義。首先，烏克蘭的高效防禦，成功削弱了俄羅斯的重要武器；其次，美國、俄羅斯和中國大陸目前正在開發的「中程高超音速滑翔武器」，在服役之後，可能不像原先設想的那麼「唯快不破」。

目前美國三個軍種都有自己的高超音速武器計劃，包括美國空軍的「空射快速反應高超音速武器 」(ARRW)，目前因為幾次試射失敗而計劃中止、陸軍的遠程高超音速武器 (LRHW)，可能在兩三年內服役；以及海軍的常規即時打擊 (CPS)，是一種艦射式打擊飛彈。

關於這些武器的速度和射程的報告，它們大約會達到12馬赫左右的速度衝回大氣層進入滑行階段。由於滑行階段遭到的大氣阻力會愈來愈大，因此它們的速度會迅速降低，尤其是當它們進行大幅度機動時。目前尚不知它們最後的終端速度會降到什麼程度，要是減速到3馬赫左右就容易遭到攔截。

這裡就出現一個難解的技術瓶頸：為了避開防禦，高超音速武器需要以更高的速度發射，但是更快的速度，會增加飛行過程中的高溫，就需要更好的隔熱與散熱材質，這又會使它們變得更複雜與增加重量，這又使它的飛行速度無法提升，也減少飛機的攜帶量。

烏克蘭與匕首飛彈的攻防經歷，顯然為俄羅斯敲響了警鐘，但也同時給美國軍方研究團隊敲了警鈴。國會和美國軍方需要重新瞭解這些武器的性能限制，重新思考投資它們的預算是否合理。