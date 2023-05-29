市面上較少見到200元鈔票的蹤跡。近日一位女子表示，她買飲料時掏了1張200元鈔票，沒想到卻被飲料店店員拒收，她因此到隔壁的超商換錢，結果超商一開始也拒收200元鈔票，讓她氣得直呼「既然200元這麼難用，為什麼不能統一收回呢？」貼文一出引發熱議，不過有內行人分析，店家可能是怕流通率不高的200元鈔票是假鈔，所以才會拒絕收下。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，某天她買了200多元的飲料，結帳時掏出一張200元和100元鈔票，「店家透過麥克風大聲吆喝他們不收200」，可是原PO身上現金就只有這些，只好先到隔壁超商換錢；原PO提到，原本超商也拒絕收下200元紙鈔，直到她說明原委後，超商才願意讓她換錢，而這次經歷讓她感到相當傻眼，認為不能流通的貨幣為什麼還要釋出。

對此，許多網友紛紛回應，「下次手機拿起來錄，他說不收就可以檢舉了」、「法定貨幣不收可以檢舉」、「我做生意，我都會收耶！因為都是錢！是流通貨幤！」、「請警察來，看他收不收」。

有內行人則分析，可能是因為現在200元鈔票流通率仍低，店家害怕收到假鈔，所以才會拒絕收下，「因為200假鈔很多」、「小商家怕收到假鈔都會拒收，我在超商有驗鈔機可以驗真假，有碰到都會收但不好找出去，只能匯款時匯掉」。