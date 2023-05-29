「登山女神」曾格爾介入富商陳坤保婚姻，遭原配岳啟儒求償200萬，曾格爾稱，自己也遭欺瞞不知富商已婚，岳女委任律師聲請傳喚張姓女友人，證明曾格爾早知陳坤保已婚，其配偶是岳啟儒。士林地院29日開庭，張女證稱，陳坤保為了避免與曾女獨處，找她參加聚會，而曾女深夜為了募資進入陳坤保家中談生意，希望岳女擔任她的經紀人。

張女庭稱，曾格爾很清楚知道陳坤保已婚，太太就是岳啟儒，2021年11月8日約在陳家見面，除了她以外，還有陳坤保、曾格爾、曾的陳姓小編在場，陳坤保因熱愛運動，很崇拜運動員，而曾女也知道陳有豐富的人脈，到陳坤保家中目的是募資，希望岳擔任她的經紀人，帶她參與時尚活動。

張女庭稱，陳坤保不想與曾格爾單獨相處，找她一起參與，當陳看到太太凌晨1時許進門，表情很開心，並稱「終於回來」，而岳女進家門立刻到房間換衣服，曾格爾都看在眼裡，直到凌晨1時許，張女離開，屋內還有陳坤保、岳啟儒以及曾格爾。

岳女的訴訟代理人表示，曾格爾在家中談募資後，間隔10個月，也就是隔年8月29日與陳坤保入住「三二行館」，岳女提出先生陳坤保傳訊給曾格爾的紀錄「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」，主張兩人有發生性行為，儘管陳坤保解釋「買藥吃」是指胃藥，但岳女的律師認為，在飯店過夜的親密行為，已侵害岳啟儒的配偶權。法官庭末諭知7月31日續行程序。