美國半導體大廠輝達（Nvidia）近日股價飆漲，帶動人工智慧（AI）相關題材同步大漲，但頂尖經濟學家警告，此次市場對AI的狂熱，與2000年左右的網路泡沫極為相似，投資人盲目搶進AI概念股，可能會付出慘痛的代價。

CNBC報導，創辦人Rosenberg Research經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）表示，對AI的狂熱，已經使投資人失去對衰退風險的關注。他說「毫無疑問，我們存在價格泡沫。」

羅森伯格表示，AI浪潮與1990年末的網路泡沫有驚人的相似，尤其是觀察那斯達克指數過去六個月的漲勢，「這看起來很奇怪，漲太多了。」

輝達繳出超乎市場預期的財測，證明AI需求比預期的還要強勁，財報發布後股價大漲逾24%，過去六個月上漲133%。但羅森伯格表示，「僅7檔大型股就貢獻標普500指數今年90%的漲幅，這是1999年以來最糟糕的情況。」

羅森伯格說，雖然大型科技股表現強勢，但銀行、非必需消費和運輸相關領域，它們對GDP的貢獻最大，卻較週期高點下跌逾30%，實則它們的活動模式與過去四次衰退完全相同。