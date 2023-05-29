SUPERACE品牌特色賽事「黑馬半程馬拉松」，於每年秋冬之際舉辦，長期深受跑友喜愛，今年黑馬半程馬拉松10月14日在台北大佳河濱公園首場夜跑作為開端，更將跑進大甲溪以南，接連於10月28日高雄夢時代廣場、11月18日台中中央公園舉辦兩場早安場賽事。

今年賽事主題是「成為黑馬的N百個理由」，SUPERACE想喚醒每一位跑者心中那匹潛力無限的黑馬魂，賽事組包括適合菁英挑戰的21公里「黑魔組」，進階訓練10公里「黑俠組」，以及最受親子與初階跑者喜愛的4公里「黑客組」提供更多樣化的選擇，從站點、時段、公里數、贈品等，讓跑者自行定義出一場屬於自己特色的黑馬。

站點特色方面，台北站是最「Chill」的賽道，以大台北跑友們最熟悉的大佳河濱段為主場，感受夜間優美的基隆河沿岸景色外，更能輕鬆跑出最佳成績；前進至台中站，則從近期新起最具永續與創新精神的中央公園出發，再用雙腳跑上打卡熱點「科湳愛琴橋」，跑進中科人的上班路，可以說是「最忙碌的賽道」；而最有「海味」的賽道高雄站，從夢時代廣場出發，一路跑向光榮碼頭與高雄港，依山傍海跑進中山大學與西子灣。

SUPERACE表示，20人以上團體報名，不限組別每位跑友多加贈一件「黑馬軍團背心」，而在6月15日前報名完成的大型團體，再加碼回饋品牌購物金，另有多站點報名之折抵優惠，活動詳情可上伊貝特活動報名頁面查詢。