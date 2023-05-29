魏暉倪推出最新畢業歌〈給你再見我一次的機會〉。（上行娛樂提供）

魏暉倪推出最新畢業歌〈給你再見我一次的機會〉。（上行娛樂提供）

創作歌手魏暉倪今（29日）推出最新畢業歌〈給你再見我一次的機會〉，是她繼出道的畢業曲〈今年夏天〉大放異彩後，事隔10年再嘗試譜寫畢業歌，魏暉倪表示，畢業歌不一定要充滿悲傷和離情，因此特別採用日式搖滾的曲風，並以較撒嬌、傲嬌的方式演唱，想告訴大家要把握日常當下，要好好珍重、相聚，用正能量過好每一天。

這次是魏暉倪首度與募資平台Alpha Sound合作，採用募資方式，成功推出單曲〈給你再見我一次的機會〉，參與募資的粉絲依不同方案，可分別獲得不一樣的好康，除了暉倪親筆簽名的電子感謝卡外，還會有限量T-shirt；第一次嘗試音樂募資的她，在募資網站Alpha Sound開賣前3天訪客數就破上千人次，在短短的一個月內募資就達標，開始進入歌曲的製作。為了答謝粉絲支持，魏暉倪預計在7月後舉辦音樂見面會。

值得一提的是，魏暉倪在近期的VIP粉絲見面會中，除化身主持人訪問10位粉絲嘉賓，還預先為大家量身定做制服，更貼心繡好每個人的名字，讓所有人感動不已，甚至在訪談過程中淚灑現場；魏暉倪說每位粉絲都剖心分享平時無法說出口的事，不管是生活或工作，傾吐種種煩惱，最後得以療癒；印象最深刻是，有位爸爸離開的粉絲，跟家人也不太聯絡，她與該粉絲談心，說服她在父親節時回家看看母親，過程中粉絲從抗拒、放下到理解，答應多回家陪家人，讓她感動不已。