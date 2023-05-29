「雲林縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例」於2001年1月1日施行，但22餘年來無人提出申請，雲林縣議會多名議員29日針對修正草案提出討論，希望能提高濟助金額，另外因協助過程衍生的汽車等財物損失、法律問題，也能給予協助，雲林縣長張麗善表示贊同，將請縣警局參考其他縣市作法，再提出更詳盡的修正。

雲林縣議會「雲林縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例」修正草案29日一讀通過，主要是因應「身心障礙者權益保障法」規範名稱及身心障礙等級修正，進行文字上的修正，不過蔡東富、黃文祥、蘇國瓏、張維崢等多名議員認為物價上漲，濟助金額也應該跟著提高，才能符合目前社會狀況。

此自治條例針對民眾協助警察拘捕人犯、逮捕現行犯、通緝犯或追捕脫逃人犯，若因而死亡、成為植物人、造成中、重、輕度障礙情況，將發給濟助金，最高300萬元，受傷也會發給2至30萬元，但至今22年多來無人申請。

蔡東富等人表示，雖然民眾協助警察而受傷情況機率不高，但還是要確保民眾權益，因此利用此次機會，希望提高濟助金額，縣府若能盡速通過，相信大家都會鼓掌贊同。

張麗善指出，此次會議是針對自治條例的文字修正，至於延伸出來的濟助金部分，將會再酌擬修正，畢竟從2000年至今，物價波動已有一定的差距，值得大家來討論進行修正。

有員警提到，濟助金從來沒有人申請，主要是絕大部分民眾並不知道有這條自治條例，此次縣議會進行討論，剛好可讓民眾知道這個訊息，不要輕易放棄自身權益。