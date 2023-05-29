苗栗縣90多歲老翁29日早上在田間務農，11點多時走路行經後龍鎮海埔里產業道路，結果不慎跌落水溝，並且無法脫身，所幸警方到場協助脫困，並幫助老翁返家。

警察局竹南分局外埔派出所副所長李益昇、警員陳俊瑋，今天早上11點多，接獲民眾報案稱有名老翁在水溝裡無法脫困，故請求警方協助。

員警到場後見該名老翁半身已陷在水溝內，當時天氣酷熱老翁已全身無力、精神恍惚，副所長李益昇擔心老翁有生命危險，隨即跟陳俊瑋合力將老翁從水溝拉起。

他們協助檢視老翁外觀並無大礙，擔心天氣酷熱他會中暑，趕緊給予礦泉水及雨傘遮陽，並通知家人及聯絡救護車送醫，經查才知他疑似在田邊除草，不慎失足跌落水溝內，所幸經緊急送醫檢查並無大礙，已由家人帶回家中。

竹南警分局提醒民眾應盡量避免正午時分曝曬在炙烈炎陽下工作，並隨時補充水分，預防熱衰竭，尤其年長農民，家人更應特別注意，以防止憾事發生。