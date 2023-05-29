中度颱風瑪娃路徑持續北上，中央氣象局預計於29日晚間8時30分發布海上颱風警報，由於基隆市可能在接下來幾天受颱風外圍環流影響，基隆市消防局呼籲民眾預先做好防颱準備。

基隆市消防局表示，市府工務處、民政處、各區公所、環保局、消防局等相關單位已完成抽水站整備、里鄰長防災宣導及溝渠清淤的備妥工作、各項防汛器材整備工作，以防範颱風環流對基隆市可能帶來的影響。並特別強調，基隆市沿海區域目前已列為警戒區域，請民眾勿前往觀浪以免發生危險。

基隆市政府同時呼籲民眾，趁著颱風來臨前，預先做好各項的防範工作。例如固定廣告看板和陽台盆栽，或準備沙包等。颱風可能會導致停水、停電，請預先儲備清水、乾糧、手電筒和電池，並檢查緊急發電機是否正常運作。若家中備有防水閘門，請確保在颱風來臨前以正確安裝好防水閘門。

基隆市長謝國樑表示，氣象局對於北部沿海地區已發布長浪警報，請民眾勿前往海邊或河邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動。居住在低窪地區的市民朋友，請預先做好疏散撤離的準備工作，隨時注意颱風動態，保護自己的生命安全！