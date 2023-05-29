「74ounce 全家人的包」是王育章、王育祥兩兄弟在2008年創立，主打平價、高品質、功能性的商品堪稱包包界的Uniqlo。（馮惠宜攝）

「74ounce 全家人的包」從網路起家主打平價、高品質、功能性的商品，提供一家人大小需要的包包、皮件、旅行、運動包款。（馮惠宜攝）

網路名店 74ounce 全家人的包挾擁有25萬粉絲實力從網路邁向實體店，在高雄連開三間分店後，跨越濁水溪到台中向上路開設台中旗艦店，1＋2樓上百坪的賣場展示全齡多樣的包包，業者也發豪語，希望能成為包包界的Uniqlo優衣庫，提供不同族群、多樣功能的包包。

「74ounce 全家人的包」是王育章、王育祥兩兄弟在2008年創立，從網路起家主打平價、高品質、功能性的商品，提供一家人大小需要的包包、皮件、旅行、運動包款，可以堪稱包包界的Uniqlo，只要加入會員商品售出均享 90 天免費維修，品牌皮夾商品可至門市免費享終身保養服務。

該品牌2018 年起在台南和高雄，陸續開設三家實體零售店，google 評分 4.9 顆星以上，在知名社群 Dcard 版上更常被熱烈討論；其包包最大的特色就是品質有功能性佳，加上CP值高，曾創下單款包月賣3千個的嘉績。

由於品牌在高雄發跡，轉戰實體店面後，74ounce在高雄已有三家街邊店，在官方粉絲團跟社團裡，中北部的消費者一直敲碗許願，這次踏出南部第一站就選在台中南屯區，距離快速道路僅 3分鐘。

超過百坪的門市，分區陳列不同年齡層、不同功能的包包、皮夾，貼心的是一樓賣場挑高明亮設計，家長選購包款同時，小朋友可以在二樓兒童遊戲區盡情的放電，打造適合全家人舒適購物的環境。