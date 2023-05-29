韓國首席美男樂團FTISLAND，即將在8月13日在TICC台北國際會議中心舉辦「2023 FTISLAND LIVE 'RE： FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」演唱會，這次的安可演唱會是FTISLAND為了感謝粉絲的支持，將再次帶來令人驚艷的現場演出，6月3日開始售票。

FTISLAND音樂實力堅強，主唱李洪基獨特嗓音和深情演唱，一直深受樂迷們的喜愛，同時他更是一位多才多藝的音樂人，除了忙著巡演和音樂劇，近期也參與演唱電影《夏日的我們》合作音源〈只有一個人（2023）〉，也即將擔任日本選秀節目的歌唱老師；而貝斯手李在真則是以特殊的音樂風格和出色的技巧而聞名；崔敏煥作為鼓手，憑藉著強勁的節奏感和鼓點打造了樂團獨有的音樂風格。

安可場是FTISLAND短時間內再次來台演出，表現出對台灣粉絲的用心，他們深知台灣樂迷對他們的熱愛和支持，希望透過安可演唱會與台灣粉絲們近距離接觸，當然這回安可場粉絲們的福利也沒少，除了推出限量、可觀賞彩排的VIP套票，另有機會在6月18日可使用1元加購簽名海報、簽名拍立得等。