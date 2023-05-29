副總統、民進黨總統參選人賴清德28日出席台大活動被問到能源議題時，喊出要讓停機的核能機組維持緊急使用效能。國民黨立委王鴻薇直批賴大轉髮夾彎，重重打臉民進黨，證明了蔡政府這八年來的能源政策失敗，2025非核家園幾乎已經確定跳票。她更指綠營將原能會降級為三級機關的核安會，反觀韓國在福島核災後將核安單位升級，日本的核安單位主席及委員也由首相直接認命，就只有民進黨輕視核安，與國際脫軌。

「原能會降級和國際脫軌，賴清德髮夾彎已經打臉蔡英文！」王鴻薇今(29日)在臉書發文提到，民進黨今天還強行通過《核能安全委員會組織法》與《國家原子能科技研究院設置條例》，將原本是二級機關的「原能會」，降級改制為三級機關的「核能安全委員會」。原能會被降級成核安會，功能被弱化、未來恐怕也不利組織協調，「請問台電和經濟部現在都不理原能會了，未來會理一個三級機關的核安會嗎？」

王鴻薇指出，反觀鄰近國家，韓國在福島核災後將核安相關單位升級，並且委員需直接向總統報告。而日本的核安單位也是獨立機構，主席及委員皆由首相直接認命，並經國會認可。世界各國紛紛在重啟核電、或替核電廠延壽。增加核電佔比，同時提高核安單位的階層，就只有民進黨與世界脫軌，不要核電，核安也隨便。民進黨口口聲聲要與國際接軌，其實是和國際脫軌，輕視核安真的是「世界怎麼跟得上台灣」？