因應瑪娃颱風來襲，台北捷運公司密切注意颱風動向，確保颱風期間捷運系統和旅客安全，並已依據防颱防洪SOP（標準作業程序），展開防颱布署及應變準備。北捷表示，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架及平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運。

北捷指出，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架及平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運。中和新蘆線、板南線及松山新店線、淡水信義線等地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

北捷提醒，貓空纜車、兒童新樂園當發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區）後，將視風雨情況決定是否暫停營運。若台北市政府宣布停止上班或上課，也將暫停營運。

北捷強調，為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統（包括捷運機廠、車站、停車場及地下商店街）、貓空纜車、兒童新樂園及小巨蛋，均已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。

北捷補充，5月至11月的防汛期，啟動各場站防汛整備及強化防汛設施設備檢視、測試作業，無論小如手提式抽水機，大至隧道內全斷面防水隔艙閘門，均有一套完整保養測試及訓練SOP，確保防洪設施設備功能運作妥善。另隨時監測捷運周邊河川如基隆河、新店溪、大漢溪水位警戒情形，納入營運模式及是否停止營運參考。