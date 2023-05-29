普台高中一行20位同學於5月中旬前往吉隆坡參加「2023馬來西亞ITEX國際發明展」，榮獲3金1銀及「印尼特別獎」殊榮！今年有20個國家、超過1000件創新發明作品角逐大會獎項，普台高中參展的4件作品全數獲獎且摘金奪銀，展現超群的創意研發實力。普台學生除了學術競賽表現亮眼之外，在個人專才方面也有出色表現，近期2位同學參加「2023馬來西亞世界廚藝大賽」(World Chefs Championship)同樣摘下雙金的好成績，其中1人更以身為全場最年輕的參賽者而備受矚目，登上當地媒體，提升台灣的國際能見度，為國爭光。

創始於1989年的「馬來西亞ITEX國際發明展」是全球最具指標性的發明展之一，每年吸引來自全世界的創意發明在此匯聚，互相觀摩交流。榮獲金牌的作品分別是「車用防瞌睡之警示裝置」，由高二的楊惇勝、鍾朋霖、林珊羽、高一的方晨軒和鄭睿澤所設計，通過安裝在儀表板上的傳感器，精確檢測出駕駛員的疲勞程度和瞌睡狀態，能夠有效地提醒駕駛員注意安全，避免交通事故的發生。

摘金的「救護車方位警示系統」，利用手機app連線救護車與紅綠燈，讓民眾事先得知救護車的來向，讓道給救護車快速將病患送往醫院搶救，提升病患存活的機率。（圖／普台提供）

「救護車方位警示系統」由高三的張宇霈、高二的王彥博、詹士頡、高一的趙伯堉、徐笠閎所發明，利用手機app連線救護車與紅綠燈，當救護車鄰近時，紅綠燈上方的方位顯示器會顯示救護車的來向，讓民眾得以事先讓道給救護車快速將病患送往醫院搶救，提升病患存活的機率。

由高二的李芮彤、高一的陳昱熙、王妤睿、田子儀、侯育騰所發想的「偵測體溫之奶嘴機構」，是無色無味且耐熱的矽膠材質，在安裝手機程式連線之後，約30秒至1分鐘左右就能知道寶寶的體溫，即時發現寶寶身體的不適。

榮獲1銀及印尼特別獎的「消毒牙刷架」由高三的孟雋鎧、高二的林家睿、潘宸宇高一的、黃得喻、楊昌叡創發，兼具消毒、時鐘及通知更換新牙刷的多種功能，以確保使用者每天使用牙刷的清潔及衛生。同學透過生活的觀察和體驗創發靈感，經由組員之間不斷研討修正，偕手將抽象的創意概念轉化為具象的創新發明，獲得國際專業評審的肯定，團隊合作的精神展露無遺。

此外，高二的石宗文和國二的石荺禎兄妹檔首戰「2023馬來西亞世界廚藝大賽」(World Chefs Championship)，分別以栩栩如生的翻糖蛋糕「福財神─彌勒佛」和「開路先鋒─哪吒」摘下雙金！不只如此，2人去年曾奪下「2022荷蘭國際餐飲挑戰賽」翻糖蛋糕裝飾組雙金牌的好成績，今年兩人再度迎戰來自全球的翻糖高手，歷經近4個月的準備，再次稱霸翻糖武林，相當出色。